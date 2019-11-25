В 2020 году произойдёт прорыв в дорожной сфере Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что в 2020 году произойдет прорыв в дорожной сфере.

«Не буду забегать вперед. Будут на самом деле прорывные вещи – эти решения будут приняты благодаря поддержке главы государства, в первую очередь. Мы с правительством обсудили ряд позиций. Как только решение будет принято, вы услышите. Но могу сказать, что нам эти цифры (финансирования) позволят изменить положение дел», – сказал Аксёнов.По словам главы Крыма, подход к дорожным работам кардинально изменится со следующего года.

«В следующем году мы эту картину должны кардинально изменить. И в объемах финансирования, и непосредственно в подходе к выполнению ремонтных работ, капитального ремонта и строительству новых дорог. Думаю, это увидят все крымчане. Будет полегче. Подрядчики успевают завершить все работы, ведущиеся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»», – уточнил Аксёнов.По его словам, на сегодняшний момент рисков (срыва сроков) нет.

«Конечно, хотелось бы, чтобы эти работы были выполнены гораздо раньше, при этом понимаем, что, к сожалению, нет дождей, но к счастью, погода дала дорожникам возможность в такое время работать. Угрозы риска были, но сейчас, до 1 декабря, вроде бы по всем объектам, по которым республика брала обязательства, выполнение должно быть 100%», – дополнил глава Крыма.

Аксёнов уточнил, что к 15 декабря власти республики распределят объем работы и зоны ответственности единых подрядчиков ремонта и строительства дорог в Крыму, а государственное предприятие «Крымавтодор» возьмет на себя обслуживание дорог.

По словам главы Крыма, «Центродорстрой» будет работать в Симферополе, «ВАД» – в Керчи, Феодосии и так далее. До 15 декабря весь график объектов и зоны ответственности компаний полностью будут определены.

Аксёнов отметил, что власти планируют ежегодно приводить в нормативное состояние в рамках действующих программ 340 километров региональных и муниципальных дорог.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 243

Источник: Портал Информер