В 2020 году российские учителя могут стать миллионерами

15 ноября 2019     28
В 2020 году российские учителя могут стать миллионерами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий по программе «Земский учитель». Документ размещён на сайте кабмина.

Согласно документу, субсидии будут представлять собой единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей учителям, приехавшим на работу в поселки и малые города России с населением менее 50 тыс. человек.

В проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объёме 1471,8 млн рублей в 2020 году, 1083 млн рублей в 2021 году, 1043 млн рублей в 2022 году.

Планируется, что участие в программе «Земский учитель» примут 4,4 тысячи учителей, в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тысячи учителей, в 2021 году – 1,3 тысячи, в 2022 году – 1,3 тысячи.

Учитель, заключивший трудовой договор, должен будет исполнять должностные обязанности в течение 5 лет, в ином случае при расторжении трудового договора возвратить в бюджет компенсационную выплату в полном объеме.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Подписанным постановлением государственная программа «Развитие образования» дополнена Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации в целях софинансирования расходных обязательств регионов по осуществлению единовременных выплат (далее – субсидии). Правилами установлены цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий, определены критерии отбора субъектов Федерации для предоставления субсидии.

Субсидии будут предоставляться на основании соглашения между Минпросвещения России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации.

Поручение правительству увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программы «Земский учитель» и «Земский доктор» президент России Владимир Путин дал 23 сентября.

 



Пятница, 15 ноября 2019 г. 823

Источник: Портал Информер

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