В 2020 году россиян ждет восемь сокращенных рабочих недель

«Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные», — сказал РИА «Новости» заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

Первая неполная рабочая неделя начнется 9 января после новогодних праздников и продлится два дня.

В связи с тем, что День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, понедельник станет выходным днем, и рабочая неделя начнется только со вторника 25 февраля.

Международный женский день аналогично выпадает на воскресенье, поэтому рабочая неделя начнется со вторника — 10 марта.

Из-за майских праздников последняя неделя апреля тоже окажется короче на один день. Две сокращенные рабочие недели также выпадают на даты — с 6 по 8 и с 12 по 15 мая.

В 2020 году День России будет праздноваться в пятницу 12 июня, поэтому вторая неделя месяца сократится на один день. День народного единства выпадает на середину рабочей недели и разделяет ее на два периода по два дня: со 2 по 3 и с 5 по 6 ноября.







Четверг, 9 января 2020 г. 40

Источник: Портал Информер