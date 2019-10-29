В 83 севастопольских детских садах проводятся капитальные и текущие ремонты

Об этом сегодня в ходе осмотра выполненных работ в детском саду № 128 сообщила заместитель директора департамента образования и науки Анна Мачулина.

В ходе капитального ремонта в детском саду № 128 создан новый процедурный кабинет, отремонтированы пол, окна, потолок, установлена мебель и современное оборудование. Полностью отремонтирован пищеблок и прачечная.

«Для детского сада закуплено новое современное оборудование. Техника, приобретенная для пищеблока, позволяет разнообразить детское меню – для нас это очень важно, поскольку у некоторых наших детей есть ряд заболеваний и им нужен особый режим питания. Департаментом образования применяется индивидуальный подход к каждому детскому саду – мы стараемся модернизировать все дошкольные учреждения нашего города. На сегодняшний день в 83 севастопольских детских садах проводятся капитальные и текущие ремонты», – рассказала заместитель директора департамента образования и науки Анна Мачулина.

Детский сад № 128 построен в 1983 году, с момента его основания в учреждении впервые проведен капитальный ремонт. Сегодня детский сад посещает 277 воспитанников.







Вторник, 29 октября 2019 г. 65

Источник: Портал Информер