Гавайский утренник на лучшем пляже Севастополя «Адмиральская лагуна» (ФОТО, ВИДЕО)

Как детки развлекались на пляже — смотрите видео «ИНФОРМЕРа».

Сегодня, 20 июля, на лучшем пляже Севастополя «Адмиральская лагуна» аниматоры устроили гавайский утренник.

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