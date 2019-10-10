Гагаринский район Севастополя тонет в мусоре из-за отсутствия «лодок»?

В Гагаринском районе Севастополя машины компании, отвечающей за вывоз мусора, предпочитают не ездить по местности – они просто сгружают контейнеры-«лодки» для сбора мусора в одном месте.

Это приводит к образованию многочисленных несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба общественной организации «Наш Севастополь».

«Ко мне обратились жители дома ул. Колобова, 19, которым под окна стали выставлять мусорные контейнеры. Сначала на площадке была одна «лодка», потом их стало две. Дальше – больше. Привезли третий контейнер, поставили его прямо под домом около трансформаторной будки. Интересно, это делается из-за лени или в целях экономии топлива? Понятно, что гораздо проще приехать в одну точку и забрать все «оптом», чем ездить по всему району. Но тогда встает вопрос об ответственности подрядчика и надлежащем исполнении обязанностей», – говорит председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Жители рассказывают, что раньше «лодки» были распределены по всему жилому массиву: одна стояла возле дома Колобова, 15, вторая – Колобова, 21. Сейчас их все «сгрузили» на Колобова, 19 в дополнении к уже стоящему там мусорному контейнеру.

Кроме того, по-прежнему остается неизвестной судьба «лодки», которую убрали от дома Кесаева, 8. При том, что под него была построена специальная площадка, на которую жители теперь и несут мусорные пакеты. Их действия вполне обоснованы – вывоз крупногабаритного мусора включен в «платежки» горожан.

Аналогичная ситуация теперь и возле дома №15 на ул. Колобова. По непонятной причине, от их дома убрали контейнер (который был установлен согласно всем нормам СанПИН). Теперь на прежнем месте его «обитания» образовалась постоянная гора мусора. На ул. Шевченко, 47 – то же самое по той же причине.

Если не будет «лодок», Гагаринский район утонет в мусоре. Классическая ситуация «Титаника», на котором катастрофически не хватало шлюпок. С той лишь разницей, что на «Летчиках» контейнеры есть, просто их не распределяют по району.

«Где-то пусто, а где-то густо. Странно, что именно эта пословица характеризует работу единого регионального оператора по вывозу мусора. Жильцы дома №19 на ул. Колобова направили в организацию «Наш Севастополь» собранные подписи против скопления мусорных контейнеров. Надеюсь, просьба жителей не останется без внимания, а контейнерный конгломерат будет равномерно распределен по району, на Кесаева, 8, наконец-то появится контейнер непосредственно на мусорной площадке», – заключила Ольга Дронова.

Напомним, ранее общественница поднимала вопрос о бесполезном использовании бюджетных средств при установке контейнерных площадок: они сделаны таким образом, что спецтехника к ним подъехать не может. Также общественная организация «Наш Севастополь» добилась чистоты возле гостиницы «Ярд», где территория является «слепой зоной» и не убиралась более 5 лет.

Источник: Портал Информер