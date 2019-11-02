Гаджеты заменят инспекторов ГИБДД при оформлении ДТП

С 1 ноября в нескольких регионах России заработало приложение «Помощник ОСАГО», которое позволяет оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

По информации разработчиков, программа стартует в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также будет доступна для жителей Республики Татарстан.

В общей сложности воспользоваться «Помощником» смогут около 100 млн человек — все, кто зарегистрирован на портале госуслуг.

В Союзе автостраховщиков пояснили, что при столкновении оформления протокола осуществляется на смартфоне одного из водителей.

Данные участников приложение получает автоматически из системы госуслуг и от РСА. Чтобы оформить протокол необходимо сфотографировать повреждения и заполнить поля в электронном извещении. Схему ДТП пока придётся зарисовать на бумаге, а потом сфотографировать.

Второму водителю останется только подтвердить или отклонить черновик извещения с внесением изменений на портале госуслуг. Авторизация доступна по сгенерированному на экране первого водителя QR-коду.

Если всё сделано верно, система принимает заполненное извещение, на телефон приходит соответствующее уведомление, и участники ДТП могут разъезжаться. Таким образом, время на оформление протокола может сократиться всего до 15 минут.

Как поясняют в Союзе автостраховщиков, наличие фотографий с места ДТП является в приложении необязательным, однако в таком случае компенсация не может превышать 100 тысяч рублей. С фото повреждений сумма компенсации возрастает до 400 тысяч рублей.

С запуском приложения для водителей сохраняется возможность «по старинке» вызвать сотрудника ГИБДД. Оформление европротокола — это право автомобилиста, а не его обязанность, напоминают в ГИБДД, и рекомендуют в случае сомнений относительно возможности его оформления в конкретной ситуации звонить в полицию.

Пока приложение будет работать в тестовом режиме. Разработчики планируют совершенствовать его и дорабатывать с учётом пожеланий автовладельцев. Его запуск на территории всей страны планируется в 2021 году.

<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->







Суббота, 2 ноября 2019 г. 57

Источник: Портал Информер