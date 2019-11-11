Газ и продукты на территории Крыма почти в три раза дешевле, чем на Украине, а бананы дороже

11 ноября 2019     10
Газ и продукты на территории Крыма почти в три раза дешевле, чем на Украине, а бананы дороже

СМИ выяснили, что газ на территории Крыма почти в три раза дешевле, чем на Украине. Цены на многие другие товары на полуострове также оказались гораздо ниже.

«Куб газа — 6,28 гривен (15,7 рублей). Для сравнения: крымские бытовые потребители платят за голубое топливо максимум 5,19 рублей», — сообщает «Свободная пресса».

Картофель в Крыму обойдется в 25 рублей. В украинском Днепре в перерасчете на рубли он будет стоить от 30 до 37 рублей.

Яйца на Украине стоят на 15% дороже — в среднем 57,5 рубля против 50 рублей в Крыму.

Водоснабжение в Крыму обходится в 31,5 рубля за кубометр, в Днепре — 46,15 рубля.

Бензин на Украине почти в 1,5 раза дороже (67,5 за АИ-92, 70 рублей за АИ-95). В Крыму — 44,55 и 48,55 рубля соответственно.

Как отмечает издание, относительно дешевыми на Украине остались бананы, лимоны и горилка.



Понедельник, 11 ноября 2019 г. 288

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Доказана смертельная опасность популярного лекарства

Популярная пищевая добавка и лекарственное средство, использующееся в западных странах, кратом может повреждать печень. К такому выводу пришли ученые из …


Самарское село Мусорка вошло в топ-3 сел с самыми веселыми названиями
Самарское село Мусорка вошло в топ-3 сел с самыми веселыми названиями

Село Мусорка в Самарской области включили в тройку населенных пунктов в России с самыми веселыми названиями. Рейтинг составлен по результатам …


Газ и продукты на территории Крыма почти в три раза дешевле, чем на Украине, а бананы дороже
Газ и продукты на территории Крыма почти в три раза дешевле, чем на Украине, а бананы дороже

СМИ выяснили, что газ на территории Крыма почти в три раза дешевле, чем на Украине. Цены на многие другие товары на полуострове также оказались гораздо …


Участник «Русской весны 2014 года» ответил писателю на его слова, что Крым напрасно стал российским
Участник «Русской весны 2014 года» ответил писателю на его слова, что Крым напрасно стал российским

Дмитрий, я с уважением отношусь к людям творческих профессий, я и сам отчасти из творческой семьи, моя мама актриса, но …


В севастопольской школе №29 установили бюст Калашникова
В севастопольской школе №29 установили бюст Калашникова

Сегодня прошла торжественная церемония открытия бюста легендарного изобретателя оружия Михаила Калашникова. Школе скульптуру подарил Михаил Сердюков, автор патриотического проекта “Аллея …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты