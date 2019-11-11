Газ и продукты на территории Крыма почти в три раза дешевле, чем на Украине, а бананы дороже

СМИ выяснили, что газ на территории Крыма почти в три раза дешевле, чем на Украине. Цены на многие другие товары на полуострове также оказались гораздо ниже.

«Куб газа — 6,28 гривен (15,7 рублей). Для сравнения: крымские бытовые потребители платят за голубое топливо максимум 5,19 рублей», — сообщает «Свободная пресса».

Картофель в Крыму обойдется в 25 рублей. В украинском Днепре в перерасчете на рубли он будет стоить от 30 до 37 рублей.

Яйца на Украине стоят на 15% дороже — в среднем 57,5 рубля против 50 рублей в Крыму.

Водоснабжение в Крыму обходится в 31,5 рубля за кубометр, в Днепре — 46,15 рубля.

Бензин на Украине почти в 1,5 раза дороже (67,5 за АИ-92, 70 рублей за АИ-95). В Крыму — 44,55 и 48,55 рубля соответственно.

Как отмечает издание, относительно дешевыми на Украине остались бананы, лимоны и горилка.







Понедельник, 11 ноября 2019 г. 288

Источник: Портал Информер