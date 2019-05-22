Галкин построит церковь для Пугачевой

Максим Галкин планирует построить часовню для певицы Аллы Пугачевой. Такой подарок своей жене он решил сделать по случаю ее 70-летия, которое она отметила в этом году.

«Галкин собирается построить часовню в готическом стиле», — сообщает издание StarHit.

В рамках подготовки к строительству, телеведущий расширил территорию около своего дома в деревне Грязь в Подмосковье, выкупив несколько пустующих соседних участков.

Выбрать для церкви неоготический стиль посоветовала ближайшая подруга Примадонны Алина Редель. Она предложила взять за основу церковь Святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербурге.

В деревню Грязь супруги переехали после свадьбы в 2011 году, там они растят дочь Лизу и сына Гарри.