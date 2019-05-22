Галкин построит церковь для Пугачевой

21 мая 2019     35
Галкин построит церковь для Пугачевой

Максим Галкин планирует построить часовню для певицы Аллы Пугачевой. Такой подарок своей жене он решил сделать по случаю ее 70-летия, которое она отметила в этом году.

«Галкин собирается построить часовню в готическом стиле», — сообщает издание StarHit. 

В рамках подготовки к строительству, телеведущий расширил территорию около своего дома в деревне Грязь в Подмосковье, выкупив несколько пустующих соседних участков.

Выбрать для церкви неоготический стиль посоветовала ближайшая подруга Примадонны Алина Редель. Она предложила взять за основу церковь Святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербурге. 

В деревню Грязь супруги переехали после свадьбы в 2011 году, там они растят дочь Лизу и сына Гарри. 

Источник: Портал Информер


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