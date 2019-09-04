Где выгоднее всего сдавать квартиры посуточно

4 сентября 2019     14
Где выгоднее всего сдавать квартиры посуточно

В Севастополе находятся одни из самых доходных квартир Крыма, которые сдаются посуточно. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир».

По их данным, средняя квартира в Севастополе стоит 5,2 млн рублей, она сдается примерно за 5,7 тысячи в сутки. Таким образом, арендодатель получает за сезон около 516 тысяч рублей и может окупить покупку недвижимости за 10 лет (окупаемость – 9,9%).

В среднем доходность квартир, сдаваемых в Крыму посуточно, составляет 6,6%, а окупаемость – 15 лет. При этом ставки краткосрочной аренды отличаются в десять и более раз. Средняя квартира на крымском курорте сдается не более 90 дней в году.

«Такое же исследование мы проводили в отношении долгосрочной аренды (от месяца и более), и оказалось, что сдавать жилье посуточно в течение трех месяцев прибыльнее, чем помесячно круглый год. Те, кто предлагают квартиры в Крыму вдолгую, получают только 4,7%. Также мы сравнили Крым и черноморское побережье Кавказа. Сдавать квартиру на полуострове явно выгоднее, чем в Краснодарском крае, где доходность в среднем равняется 5%, а окупаемость – 20 годам», – сказал руководитель проекта Павел Луценко.


Среда, 4 сентября 2019 г. 474

Источник: Портал Информер

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