Где в Крыму отдыхают украинские туристы?

1 июля 2019     12
Где в Крыму отдыхают украинские туристы?

Туристы из соседнего государства выбирают для отдыха в Крыму курорты, на которые привыкли ездить из года в год, в основном на Западном берегу полуострова, где более популярен пляжный вид отдыха. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказала руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Пархоменко

“Украинцы выбирают свои старые излюбленные места, предпочитают отдых в Западном Крыму — Николаевке, Угловом, Черноморском. На ЮБК украинские туристы меньше добираются”, — сообщила Наталия Пархоменко.

Она также рассказала, что в Крым стали чаще приезжать отдыхающие, которые интересуются не только пляжным отдыхом, но и историей полуострова, выбирают экскурсионные программы.

“Пляжников” больше на Западном берегу, если брать южный берег Крыма, то там люди интересуются еще и местными достопримечательностями”, — сказала Пархоменко.

Источник: Портал Информер

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