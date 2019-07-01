Где в Крыму отдыхают украинские туристы?

Т уристы из соседнего государства выбирают для отдыха в Крыму курорты, на которые привыкли ездить из года в год, в основном на Западном берегу полуострова, где более популярен пляжный вид отдыха. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказала руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Пархоменко. уристы из соседнего государства выбирают для отдыха в Крыму курорты, на которые привыкли ездить из года в год, в основном на Западном берегу полуострова, где более популярен пляжный вид отдыха. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказала руководитель Ассоциации малых отелей Крыма

“Украинцы выбирают свои старые излюбленные места, предпочитают отдых в Западном Крыму — Николаевке, Угловом, Черноморском. На ЮБК украинские туристы меньше добираются”, — сообщила Наталия Пархоменко.

Она также рассказала, что в Крым стали чаще приезжать отдыхающие, которые интересуются не только пляжным отдыхом, но и историей полуострова, выбирают экскурсионные программы.

“Пляжников” больше на Западном берегу, если брать южный берег Крыма, то там люди интересуются еще и местными достопримечательностями”, — сказала Пархоменко.