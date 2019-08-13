Где в Крыму самые дешевые квартиры в аренду

За год цены на аренду жилья на российских курортах выросли в среднем на 7 процентов. Об этом сообщают эксперты портала “Мир квартир”.

Самым дорогим на черноморском побережье Кавказа и Крыма оказался Сочи.

Средняя цена суточного проживания в самый разгар сезона составила 4278 руб./сутки, это на 10,3% выше, чем в прошлом году.

“Сочи – самый посещаемый российский курорт. Россиян здесь отдыхает больше, чем в Турции”, – заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Подросли ценники и в Геленджике. В среднем квартира обойдется здесь в 2629 руб./сутки, по сравнению с прошлым годом это дороже на 6,8%.

Но больше всего подорожала Анапа. За год цены на аренду здесь жилья выросли на 17,3%. Чтобы снять здесь квартиру, придется выложить в среднем 2583 рубля.

Зато в Туапсе и Новороссийске цены на жилье выросли незначительно: 1947 руб./сутки в Туапсе (+2,4% за год) и 1736 руб./сутки в Новороссийске (-1,6%).

По данным экспертов, отдых в Крыму также обойдется дороже, чем в прошлом году. В Ялте квартиру можно снять в среднем за4058 руб./сутки. Это на 7,2% больше, чем год назад. В соседней Массандре суточная аренда обойдется в 3198 руб. (+6,7% к прошлому году).

Больше 3 тысяч за ночь попросят в Севастополе. Четвертый в крымском рейтинге Гурзуф – 2997 руб./сутки (-1,8%), чуть дешевле Алушта – 2782 руб./сутки (+7,2%).

За год резко подорожало жилье в Евпатории. Теперь за квартиру здесь попросят 2661 руб./сутки.

Самые дешевые квартиры в Москве следует искать в Керчи (1845 руб./сутки), Бахчисарае (1937 руб./сутки), Феодосии (2031руб./сутки) и Саках (2045 руб./сутки).





Вторник, 13 августа 2019 г. 822

Источник: Портал Информер