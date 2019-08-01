Где в России безопасней всего жить

Назван самый безопасный для жизни российский регион. Это – Чукотский автономный округ. По данным регионального правительства, стабильная оперативная обстановка в округе остается на протяжении многих лет. По итогам прошлого года здесь было зафиксировано меньше всего преступлений в стране.

Относительно безопасно и на Сахалине. От лидера она отстала на 11 пунктов, но, если учесть, что в прошлый раз регион находился на две позиции ниже, наметилась положительная динамика. Также спокойно себя могут чувствовать жители Белгородской и Новгородской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, которые попали в пятерку лидеров.

Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Приморье и Хабаровский край – среди самых опасных регионов страны.

Рейтинг составил Институт региональных проблем на основе исследования данных Росстата, ФНС, Генпрокуратуры, МВД, Федерального казначейства и Центробанка РФ. Другими словами, учитывается не только уровень преступности в каждом регионе России, но и уровень зарплат, безработицы, индекс бедности и прочие факторы.





Четверг, 1 августа 2019 г. 127

Источник: Портал Информер