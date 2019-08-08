Где в России больше всего сходят с ума, пьют и употребляют наркотики

8 августа 2019     12
Где в России больше всего сходят с ума, пьют и употребляют наркотики Согласно докладу Министерства здравоохранения России, количество психически больных, наблюдаемых в специализированных медицинских учреждениях, с 2000 года снизилось в два раза: со 121 тысячи в 2000 году до 59 тысяч в 2018-м.
Возможно, это связано с развитием медицины и поиском новых видов лечения, либо более тяжелые формы заболевания сменили более легкие.

Что касается ситуации в регионах, то общее количество зарегистрированных больных с психическими расстройствами увеличивается.

Число таких пациентов, обратившихся в психоневрологические организации, выросло в пяти округах: Дальневосточном, Центральном, Уральском, Северо-Западном и Северо-Кавказском.
Если смотреть не в абсолютных числах, а в количестве психически больных граждан на 100 тыс. населения, то самая тяжелая ситуация складывается на Чукотке.При населении менее чем 50 тыс. человек количество пациентов с психическими расстройствами — 2713 (а на 100 тыс., соответственно, 5497,7).

Также этот показатель (с учетом населения) высок в Алтайском крае и на Ямале.

Лучше всего с психическим здоровьем на Северном Кавказе — здесь самые низкие показатели по России.

Например, в Чечне всего 736 пациентов с психическими расстройствами на 100 тыс. жителей.

На втором месте Северная Осетия с показателем 1219.

На третьем — Ингушетия — 1250.
Среди психически здоровых регионов также оказались Москва (1508) и Севастополь (1557).Схожая картина наблюдается с выявленными алкоголиками и наркоманами, которые находятся под наблюдением врачей. Их количество с каждым годом снижается.

Если в 2000 году впервые поставили на учет и начали лечить 188,7 тыс. человек, страдающих от психических расстройств из-за употребления спиртного и наркотиков, то в 2018-м — уже 75,8 тыс., то есть в 2,5 раза меньше.

Максимальное число больных с алкозависимостью или алкогольными психозами зарегистрировано на Чукотке — 208,7 на 100 тыс. населения. Зато здесь нет ни одного наркозависимого.

Также максимально много пьют (показатель больше 120 на 100 тыс. населения) в Ненецком автономном округе, Пензенской области, Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области.

Максимальное количество наркозависимых в Еврейской автономной области — 65,4 на 100 тыс. человек.

Среди регионов-лидеров по количеству больных с синдромом зависимости от наркотических веществ также оказались Камчатский край (35,5), Амурская область (24,4), Воронежская и Курганская области (22,5), Челябинская и Новосибирская области (20,6).

Источник: Портал Информер

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