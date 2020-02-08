Где в России можно заработать 800 тыс рублей в месяц

Эксперты портала по поиску работы hh.ru перечислили самые выгодные вакансии, где сотрудники могут получать до 800 тысяч рублей.Самые высокооплачиваемые должности можно найти в Москве, на Урале и в Сибири.

«Больше всего работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указывается) — 800 тысяч рублей в месяц. Столько же — генеральному директору в Новосибирске», — пишет «Российская газета».

Меньшая зарплата ожидает советника гендиректора по работе с банками — без учета налогов она составит 500 тысяч рублей.

В должности директора по электронной коммерции в Москве сотрудник может получать от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, примерно тот же заработок ждет финансового директора в столичной компании. От 400 до 650 тысяч может заработать директор по производству в Екатеринбурге.

Повышенный оклад работодатели обещают главному геологу в Чукотском крае — до вычета налогов она будет составлять до 450 тысяч рублей.

В список высокооплачиваемых вакансий также попали директор департамента судебной работы в Москве (300 тысяч рублей), директор культурно-образовательного центра «Этномир» в Калужской области и личный репетитор английского для бизнесмена в Ижевске — до 250 тысяч рублей в месяц.







Суббота, 8 февраля 2020 г. 859

Источник: Портал Информер