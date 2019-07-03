Где в России самые высокие зарплаты

Во втором квартале этого года самые высокие средние зарплаты были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщил сервис «Авито».

В ходе исследования были проанализированы данные в 23 российских городах, средняя зарплата составила 37 тыс. рублей.

Наиболее низкие зарплаты зафиксированы в Тольятти (29,2 тыс. рублей), Волгограде (29,3 тыс.) и Ульяновске (29,4 тыс. рублей).

В Москве средняя зарплата составила 57,9 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тыс., Екатеринбурге — 39,3 тыс., Новосибирске — 37,4 тыс. рублей.

Наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).