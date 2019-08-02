Где в России чаще всего делают аборты

Чаще всего в России в прошлом году аборты делали в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области. Об этом говорится в статистическом сборнике Министерства здравоохранения за 2018 год.

«Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2», — сказано в публикации.

Наименьшие показатели в тот период были зарегистрированы в Москве, Ингушетии и Дагестане.

В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что с начала 2000-х в России стали прерывать беременность более чем в три раза реже.

В 2018 году было сделано менее 600 тысяч абортов без учета процедур по медицинским показаниям.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, страну нельзя назвать лидером по традиционным ценностям из-за многочисленных разводов, абортов, высокого уровня младенческой смертности и детской бедности.





Пятница, 2 августа 2019 г. 349

Источник: Портал Информер