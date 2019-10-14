Где в Севастополе будут отключать свет

С 14 по 18 октября в Севастополе ожидаются плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает ООО «Севастопольэнерго».

14 октября с 8 до 17 часов света не будет в с. Терновка: ул. Балаклавская, 30, пай № 350; с. Родное (зоопарк).

Во вторник, 15 октября, света не будет в с. Фронтовое: ул. Механизаторов, 1-9, 2-8; ул. Солнечная, 1-7, 2-8; ул. 345 дивизии, 36, 37, 44. Предполагаемое время отключения – с 8 до 17 часов.

На такой же период ожидаются отключения света 16 октября. Адреса: с. Терновка: ул. Королева, 1-3, 9, 10, 11; ул. Молодежная, 14-16, 34; ул. Садовая, 1-7, 2-10, 14-60, 15-69; ул. Горная, 1, 5, 2-8, 12, 13.

Также свет отключат по ул. Софьи Перовской, 141-143, 147-167, 152-А, 160-А, 162-А, 171-177, 184-А, 186-А; с/х Софьи Перовской (СТ «Алькадар»); ул. Батарейная, 8-Б, 44-А, 50-А, 64-А, 68-Б, 140-А, 24/1, уч.724/16, уч.724/14, 24/5, 24; ул. Софьи Перовской, 125-127, 130-А, 132-А,133, 136-А,138-А, 139,146-А.

18 октября с 08:00 до 17:00 света не будет по ул. Токарева, 16-А (ИП Сенат).

Источник: Портал Информер