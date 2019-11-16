Где в Севастополе в эти выходные действует высокий класс пожарной опасности

16 ноября 2019     19
Где в Севастополе в эти выходные действует высокий класс пожарной опасности

Первая половина ноября в этом году для Севастополя и Крыма выдалась достаточно тёплой и сухой – по-настоящему осенняя погода не торопится вступать в свои права, осадки и холодные воздушные массы пока обходят полуостров стороной. В связи с этим сохраняется пожароопасная обстановка: горнолесные, степные территории, сельскохозяйственные угодья, парковые и заповедные зоны, в зависимости от своего географического положения, в большей или меньшей степени находятся под угрозой возникновения пожаров.В частности, в Севастополе в эти выходные, 16 и 17 ноября, в границах отдельных муниципальных образований сохраняется высокий класс пожарной опасности – а именно, четвёртый.

В зону риска попадают следующие населённые пункты и их окрестности: сёла Верхнесадовое, Фруктовое, Терновка, Родное, Кизиловое, Резервное, Тыловое, Орлиное, Павловка, Широкое, Колхозное, Штурмовое, Черноречье, посёлок Сахарная головка.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает всем жителям и гостям города-героя:

– если ваше жилище граничит с лесополосой, обширно простирающейся степной зоной, полями сельхозназначения, организация вашего быта должна обязательно быть направлена на минимизацию угроз этим территориям!

В случае, если планируете отдых за городом, также будьте сознательны и бдительны – строго следуйте правилам пожарной безопасности!

Статистика неумолима: больше половины возгораний на открытой местности и в лесных массивах случаются по вине человека!

Помните и соблюдайте основные правила пожарной безопасности в условиях близости к природным территориям:

• если вы проживаете в частном секторе, имеете дачный участок, убирайте сухую траву, опавшие листья и сор у дома, во дворе, на грядках, а также вблизи забора – за периметром вашего домо- или землевладения, но ни в коем случае не сжигайте такой мусор;
• с особой осторожностью храните легковоспламеняющиеся материалы на территории домовладений, граничащих с природными массивами, проводите сварочные, лакокрасочные, авто- и электроремонтные работы, а также манипуляции с любыми горючими веществами крайне внимательно, а лучше вовсе воздержитесь от этих небезопасных мероприятий до установления более прохладной погоды;
• в садовом доме и частном жилище нужно содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;
• проживая вблизи природных территорий, вы должны иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочки с водой, вёдра), а также инвентарь для тушения пожара;
• во время турпохода загородной прогулки не разводите костры в лесу и вблизи лесных массивов;
• соблюдайте особую осторожность при обращении с огнём на территориях, обильно покрытых растительностью – помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, могут стать причиной крупного пожара;
• если вы курите, постарайтесь отказаться от этой привычки на время пребывания в лесу, если же не выходит, то, по крайней мере, организуйте сбор окурков в огнеупорную, жаростойкую плотно закрывающуюся ёмкость и утилизируйте её только по возвращении в городскую черту;
• в лесу непозволительно оставлять на освещаемых солнцем полянах стеклянные бутылки, банки, прозрачные осколки – они могут сработать, как зажигательные линзы;
• любой мусор нельзя не только сжигать, но и оставлять в лесу;
• собираясь в лес на отдых или в турпоход, обязательно возьмите с собой топор, лопату, ведро или большой пластиковый пакет для воды, чтобы под рукой в случае беды были эти средства пожаротушения;
• если вы заметили огненные всполохи или дым где-то на открытой местности, примите все возможные меры, чтобы потушить возгорание; тушите его очаг с помощью воды или забрасывайте землей, можно сбивать огонь крупными ветками лиственных деревьев;
• не пытайтесь тушить самостоятельно вспыхнувшую высокую сухую траву, не воюйте самостоятельно и с огнём, охватившим значительные площади, также не стоит бросаться в бой, если пламя из-за сильного ветра стремительно распространяется – одолеть крупный пожар могут только профессионалы, срочно звоните в МЧС, сообщите координаты возгорания и в безопасном месте дождитесь приезда пожарных;
• в ситуации, когда нужно покинуть место происшествия, а пути к отступлению отрезало пламя, действуйте быстро и решительно: если поблизости есть водоем или даже лужа, окунитесь в воду, хотя бы смочите одежду и волосы водой, укутайте голову и нижнюю часть лица мокрым платком или любой другой влажной тканью – дышать придётся через неё – пригнувшись, бегите в наветренную сторону и, по возможности, параллельно фронту огня.


Специалисты отмечают: природные пожары губительны для флоры и фауны территорий, оказавшихся на пути огненной стихии. Нередко экосистемы, существовавшие на обширных территориях до пожара, не восстановятся в своём первозданном виде уже никогда. Серьёзную угрозу огонь, охвативший лесополосу, может представлять примыкающим населённым пунктам, дачным кооперативам, а также отдельным постройкам, сооружениям и коммуникациям. По сухой траве и кронам деревьев, особенно в ветреную погоду, огонь способен проходить огромные расстояния за короткое время.Относитесь к уникальным природным богатствам нашего региона внимательно, уважительно, бережно! Ведь на необдуманный поступок, который, возможно, нанесёт зелёным массивам критический урон, иной раз достаточно и десятка секунд. На полное же восстановление пострадавших от огня ландшафтов может не хватить целого столетия.

При возникновении чрезвычайной ситуации – не паникуйте. Номер службы спасения – 101!



Суббота, 16 ноября 2019 г. 158

Источник: Портал Информер

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