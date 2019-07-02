Где в Севастополе не будет воды 2 июля

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды до 15:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в районе:

В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь» В Иркутской области восстановили движение по федеральной трассе «Сибирь», затопленной 29 июня в результате паводков. Об этом сообщил начальник Главного …



Погода в Севастополе и Крыму 2 июля В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 27…29°С. Атмосферное давление 759 мм. …



Где в Севастополе не будет воды 2 июля В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды до 15:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в районе: ул.Маячная; …



Виноделы Крыма готовы заменить импортные вина на официальных государственных приемах С июля в России ограничиваются госзакупки импортного вина для государственных нужд. Но изменения не коснутся тех вин, что уже обращаются …

