Где в Севастополе не будет воды 2 июля

2 июля 2019     17
Где в Севастополе не будет воды 2 июля

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды до 15:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в районе:

  • ул.Маячная;
  • пр-т Октябрьской революции, 8.

Источник: Портал Информер

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