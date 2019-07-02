В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды до 15:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в районе:
- ул.Маячная;
- пр-т Октябрьской революции, 8.
Источник: Портал Информер
В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды до 15:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в районе:
Источник: Портал Информер
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В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
В Иркутской области восстановили движение по федеральной трассе «Сибирь», затопленной 29 июня в результате паводков. Об этом сообщил начальник Главного …
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Погода в Севастополе и Крыму 2 июля
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 27…29°С. Атмосферное давление 759 мм. …
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Где в Севастополе не будет воды 2 июля
В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды до 15:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в районе: ул.Маячная; …
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Виноделы Крыма готовы заменить импортные вина на официальных государственных приемах
С июля в России ограничиваются госзакупки импортного вина для государственных нужд. Но изменения не коснутся тех вин, что уже обращаются …
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В Судаке спасатели пытаются снять с мели яхту севастопольца
Сегодня утром в районе бухты Капсель водолазы отряда «КРЫМ-СПАС» начали работы по снятию с мели парусно-моторной яхты «Романтика». Сначала им предстоит …