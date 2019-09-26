Где в Севастополе не будет воды 26 сентября

26 сентября 2019     18
Где в Севастополе не будет воды 26 сентября

Администрация ГУПС «Водоканал» сообщила о том, что в связи с аварийными работами на сетях городского водопровода и внутридомовых сетях, сегодня днем часть Севастополя останется без воды.

В связи с аварийными работами на ВУ-2 и ВУ-3, с 9 до 14 часов (ориентировочно) возможны перебои в водоснабжении в районе улиц Токарева, Вакуленчука (29-53), Руднева (1-9), Отрадной, Кожанова, Маршала Бирюзова (5-15), Николая Музыки (43, 45, 78-102), Лобанова, Якова Иванова, проспекта Генерала Острякова (23-57), Камышового (11, 13, 16), Крепостного и Фиолентовского шоссе и хутора Отрадного.

В связи с аварийными работами на сетях городского водопровода до 17 часов без воды останется проспект Нахимова (1-15, 2-12).


Четверг, 26 сентября 2019 г. 76

Источник: Портал Информер

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