В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6 кВ, 13-14 июня с 8 до 17 часов в поселке Андреевка будет обесточена скважина водоканала.

Как сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго»,13 июня, будут проводиться плановые работы.

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Прогноз погоды на 13 июня в Севастополе По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в городе переменная облачность. Днем и вечером – кратковременный …



Где в Севастополе не будет света 13 июня? Как сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго»,13 июня, будут проводиться плановые работы. В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6 кВ, 13-14 июня …



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