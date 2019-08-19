Где в Севастополе не будет света 19 августа

19 августа 2019     16
Где в Севастополе не будет света 19 августа

Как сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго», 19 августа будут проводиться неотложные работы на мысе Лукулл и в поселке Андреевка.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов без электроэнергии будут улицы Галины Прокопенко (50, 52), Коммунистическая (4а), Гоголя (28).

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без света останутся 7-й км Балаклавского шоссе (автозаправка ГУПС «ГАЗК»), Монастырское шоссе (12), садовые товарищества и ТСН в балке Бермана («Вагонник», «Авиатор-плюс», «Ягодка», «Корабел», «Торпедо-1») и Юхариной балке («Орешек» [уч. 1, 2], «Вега» [уч. 67], «Стати-стик-2» [50, 5, 41], «Веста», ЖСТИЗ «Надежда-2», «Источник-2», «Строитель-2», «Медик-88», «Югрыба», «Здоровье-89», «Лира», «Парус-6», «Силуэт»), 5-й км Балаклавского шоссе ( «Родничок-2»), в поселке Кальфа («Металлист», «Горнодолинный», «Волна», «Динамо», «Динамо-1», ул. Каменная (29), пер. Новикова (18б, 18г, 18), Совет массива «Кальфа»).

Для обеспечения безопасного производства работ, с 8:30 до 14:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям на улице Репина (3, 15/3, 15/4), а с 11:00 до 15:00 — на улицах Молодых строителей (4), Тараса Шевченко (3-17, 19-A, 8-12) и на «Шевченковский рынок».


Понедельник, 19 августа 2019 г. 18

Источник: Портал Информер

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