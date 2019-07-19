Где в Севастополе не будет света 19 июля

Об отключениях предупреждает предприятие «Севастопольэнерго». Так, с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции электроэнергии не будет по ул. Пожарова, 27. В этот же период в связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ от электроснабжения будут отключены Мекензиевы горы (Консоль ЛТД), с. Любимовка (СТ «Алькадар»), ул. Софьи Перовской, 82, 85, ул. Челюскинцев, 152.
Кроме того, с 07:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции света не будет в пос. Водоканал: ул. Фонтанная, 16-1, 16-18, ул. Альпийская, 5-35, пр. 1-й Альпийский 1-37, пер. 2-ой Альпийский, 4-28,38; Дергачи (СНТ «Гавань»,СТСН «Гавань»).
Источник: Портал Информер
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