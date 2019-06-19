Где в Севастополе не будет света 19 июня?

Как сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго», 19 июня будут проводиться плановые работы.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов не будет света в поселке Осипенко и селе Орловка.

В поселке Осипенко без света останутся улицы Ветеранов (1-7), Сухий (1), Землянского (17), переулок Виноградаря (2А, 2-4, 8-10, 1-3). В совхозе им. Полины Осипенко без электроэнергии будут тракторный стан, 1 отделение, базовая станция «Севтелеком»).

В Орловке без электричества будут Качинское шоссе (38), СТ «Чайка-3», ТСН СТ «Кача», ТСН «Чайка-1», ОК СТ «Дерзкий».

Для обеспечения безопасного производства работ с 9 до 16 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям в селе Орлином: переулок Западный (4, 10-12, 3-5), улица Тюкова (87, 91-97, 101-115).