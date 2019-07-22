Где в Севастополе не будет света 22 июля

22 июля ряд потребителей Севастополя останется без электроэнергии. Об отключениях сообщает «Севастопольэнерго».
С 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции света не будет по ул. Каменистая 1-17, ул. Карла Либкнехта 84, 79, ул. Жерве 2-26, пер Жерве 2-А,2-16, ул. Гармаша 141, ул. Горпищенко 2 (школа-интернат №3), 15-Б, 15-В, 3-11, ул. Силантьева 44-48, 1-5, 17-29, ул. Скалистая 1-5, пер. Юферов 5, про. Каменистый 10.
Также ежедневно с 08:00 до 17:00 22 и 23 июля от электроэнергии будут отключены Мекензиевы горы (Консоль ЛТД), Любимовка (СТ «Алькадар»), ул. Софьи Перовской, 82, 85, ул. Челюскинцев, 152.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
Представителей 19 национальностей объединил лагерь «Дружба»
В севастопольском лагере “Дружба” прошла межнациональная смена. В ней приняли участие представители национальных обществ, живущих в Севастополе. Анаида Хачатурян приехала …
|
Вести Севастополь 22.07.2019. Выпуск 11:25
Главные темы выпуска: – Самозахват, нецелевое использование и перепланировка. Можно ли узаконить объект, если он не соответствует градостроительным нормам? Инспекторы …
|
Лунный корабль США Orion оказался готов
Многоразовый космический корабль Orion для миссии Artemis-1 готов, сообщает НАСА. Американское космическое агенство указывает, что установке летательного аппарата в головную …
|
Волочкова ответила на слухи о предстоящей свадьбе
Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на распространившуюся в СМИ информацию о том, что она якобы выходит замуж. «Сплетни иногда бегут …
|
В конкурсе красоты «Жемчужина Черного моря-2019» победила будущий фармацевт
В Севастополе состоялся 23-й международный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2019». Его организатором уже традиционно выступило агентство моделей «Мария». Побороться за …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!