Где в Севастополе не будет света 22 июля

22 июля ряд потребителей Севастополя останется без электроэнергии. Об отключениях сообщает «Севастопольэнерго».

С 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции света не будет по ул. Каменистая 1-17, ул. Карла Либкнехта 84, 79, ул. Жерве 2-26, пер Жерве 2-А,2-16, ул. Гармаша 141, ул. Горпищенко 2 (школа-интернат №3), 15-Б, 15-В, 3-11, ул. Силантьева 44-48, 1-5, 17-29, ул. Скалистая 1-5, пер. Юферов 5, про. Каменистый 10.

Также ежедневно с 08:00 до 17:00 22 и 23 июля от электроэнергии будут отключены Мекензиевы горы (Консоль ЛТД), Любимовка (СТ «Алькадар»), ул. Софьи Перовской, 82, 85, ул. Челюскинцев, 152.