Где в Севастополе не будет света 23 августа

с 09:00 до 15:00

с 09:00 до 16:00

Для обеспечения безопасного производства работ будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам:

Под Судаком двух мужчин унесло в открытое море Сотрудники МЧС спасли в бухте Капсель под Судаком двух мужчин на каяках, унесённых в море. Об этом сообщила пресс-служба главного …



Где в Севастополе не будет света 23 августа Для обеспечения безопасного производства работ будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: с 09:00 до 16:00 с.Вишневое: ул. Качинская …



В крымском поселке Мирный утонула женщина Вечером 22 августа в поселке Мирный отдыхающие вытащили из воды тело 60-летней женщины. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали …



Готовность ж/д вокзала Севастополя к приему поездов с материка оценил министр транспорта РФ Сегодня утром министр транспорта страны Евгений Дитрих вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым осмотрели железнодорожный вокзал после ремонта, насколько …

