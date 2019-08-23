Где в Севастополе не будет света 23 августа

Для обеспечения безопасного производства работ будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам:
с 09:00 до 16:00
с.Вишневое: ул. Качинская 2-14,1-25; ул. Подгорная 2-28,1-29.
с 09:00 до 15:00
с.Передовое: ул. Камышовая ,6,12,3,11-13; ул. Нагорная ,8,14,20-26,30,7-13,19-33; пер. Нагорный ,22-а,6-В,2,6-16-24,30,19-а,1-3,13,17-21; ул. Приклубная 6-А,8,12,9-А,15-Б,9-17; ул. Западная,21; ул. Водопадная ,14-а,16-а,19 ,17,21,31; ул. Майская 6, 1; пер. Ручейный 4.
Пятница, 23 августа 2019 г. 132
Источник: Портал Информер