Где в Севастополе не будет света 26 августа

26 августа 2019     16
Где в Севастополе не будет света 26 августа

Для обеспечения безопасного производства работ, с 9 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям на улицах Василия Жукова (2-8, 3-11), Снайперской (1-5), Новикова (3-А, 5), Солнечной (2-6, 1-А, 1-9). Эти работы продлятся до 7 сентября.

По этой же причине с 9 до 16 часов без электроэнергии останется ТСН «Сапун-гора».

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах Корсунской (14-17, 20), Новикова-Прибоя (17-32), Пожарова (5, 5-А, 16), Понтонной (11-37), Саперной (1-35, 2-34, 4Б), Трудовой (1, 3, 11, 15, 20, 29), Карантинной (2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-6), Панаса Мирного (2-6), Пионерской (2-18). Эти работы продлятся до 30 августа.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов не будет подаваться электроэнергия на улицу Промышленную (6).


Понедельник, 26 августа 2019 г. 30

Источник: Портал Информер

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