Где в Севастополе не будет света 29 июля

29 июля 2019     6
Где в Севастополе не будет света 29 июля

Для обеспечения безопасного производства работ с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам:

ул. Менжинского,33,35.

Для обеспечения безопасного производства работ с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам:

пер. Новикова, 2-16,20-24,9-А,7-А,7-9,27;
ул. Новикова, 62-б,58-76,53-а,51-69,71,75-77.

В связи с производством работ с 10:30 до 11:00 будет прекращена подача электроэнергии в следующие районы Севастополя:

с. Штурмовое, п. Сахарная Головка, п. Октябрь, с. Хмельницкое, с. Терновка; с. Родное.


Понедельник, 29 июля 2019 г. 54

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Погода 29 июля в Севастополе и Крыму
Погода 29 июля в Севастополе и Крыму

29 июля в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем …


Где в Севастополе не будет света 29 июля
Где в Севастополе не будет света 29 июля

Для обеспечения безопасного производства работ с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: ул. Менжинского,33,35. Для …


Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами
Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о необходимости реформировать деятельность Службы безопасности Украины (СБУ) коренным …


В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции
В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции

Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. Об этом в понедельник, 29 июля, заявил секретарь Совета …


Безопасность иностранцев в Крыму обеспечивает туристическая полиция
Безопасность иностранцев в Крыму обеспечивает туристическая полиция

Этим летом в курортной столице Крыма – Ялте начала работать туристическая полиция. Ее главная задача – помощь гостям полуострова и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты