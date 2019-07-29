Где в Севастополе не будет света 29 июля

Для обеспечения безопасного производства работ с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам:

ул. Менжинского,33,35.

Для обеспечения безопасного производства работ с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам:

пер. Новикова, 2-16,20-24,9-А,7-А,7-9,27;

ул. Новикова, 62-б,58-76,53-а,51-69,71,75-77.

В связи с производством работ с 10:30 до 11:00 будет прекращена подача электроэнергии в следующие районы Севастополя:

с. Штурмовое, п. Сахарная Головка, п. Октябрь, с. Хмельницкое, с. Терновка; с. Родное.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 54

Источник: Портал Информер