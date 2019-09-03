Где в Севастополе не будет света 3 сентября

В связи с ремонтом трансформаторной подстанции в период с 09:00 до 15:00 планируются отключения электроэнергии по следующим адресам:

Лукашенко подтвердил отсутствие намерений производить или размещать ракеты Белоруссия не намерена производить или размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент страны Александр …



Звонкий праздник сентября в Севастополе (ФОТО) Вот и настал волнительный день для нескольких тысяч юных севастопольцев. После летних каникул для них вновь распахнулись двери школ, гимназий …



В Севастополе уничтожили 10 бомб (ФОТО) На специальном полигоне чрезвычайного ведомства состоялась масштабная пиротехническая операция. Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю при участии специалистов …



После форума «Таврида» было вывезено 7 КАМАЗов мусора На берегу бухты Капсель под Судаком, где в течение шести дней проходил форум «Таврида-АРТ», завершился демонтаж конструкций, шатров и палаток. …

