Где в Севастополе не будет света 3 сентября

В связи с ремонтом трансформаторной подстанции в период с 09:00 до 15:00 планируются отключения электроэнергии по следующим адресам:
ул. Василия Жукова, 12-А, 10-12;
ул. Василия Жукова, 14-22, 13-А, 11-Б, 13-23;
ул. Василия Жукова, 22-А, 28-34, 40, 25-41;
ул. Василия Жукова, 26;
ул. Новикова, 7-11;
ул. Новикова, 15-19;
ул. Скальная, 14,11;
ул. Солнечная, 9-А, 11-15;
ул. Солнечная, 17-19;
ул. Снайперская, 16-б, 16-а, 12-б, 12-а, 14-В, 16-г, 7-9;
ул. Скальная, 2-12, 1-9.
Вторник, 3 сентября 2019 г. 35
Источник: Портал Информер