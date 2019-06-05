Где в Севастополе не будет света 5 июня?

Как сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго», 5 июня, будут проводиться плановые и неотложные ремонтные работы, из-за чего часть улиц города останется без света.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 08:00 до 17:00 не будет света на проспекте Генерала Острякова (155Б, 161, 171Б, 187, 193, 207-213).

Для обеспечения безопасного производства работ 5 и 6 июня с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям на Мекензиевых горах: на улицах Миндальной (4, 32-44, 7, 21-23), Мищенко (4-16, 21А, 1-5, 17, 23-27, 39, 51), Путейской (10-48), Центральной (20, 26, 40-42, 29, 53).

Так же для обеспечения безопасного производства работ по 7 июня с 9 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям на улицах Переяславской (14/1,12А, 4А, 4Б, 4В, 6-16), Приморской (6, 27А, 1-17), Серафимовича (34-38, 39-45), Штурманской (4, 10-12, 1-13), Баумана (1-9, 9А), Водной (2-8, 1-7).