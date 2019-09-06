Где в Севастополе не будет света 6 сентября

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов электроэнергия не будет подаваться в Морозовку и Алсу: переулок Ключевой (6, 5, 9), улица Ключевая (2а, 6б, 2-18, 3а, 3-5, 9-17, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 1), в/ч 13189, в/ч 87134, в/ч 20205, ДОЛ «Алсу-2», ДОЛ «Алсу-1».

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов, электроэнергия не будет подаваться в поселок Солнечный: улицы Ветвистая (2-22, 1-19, 23-27), Розовая (2-28, 21а, 1-37), Спутников (4-16, 9-13), Чернухи (2-16, 9-25), Апрельская (2-14, 20, 1-13, 19).

Для обеспечения безопасного производства работ, с 9 до 16 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям на проспекте Победы (19, 21, 21а,23, 23а, 23б, 29), на улицах Волнистой (53, 59-61) и Красивой (70а, 74/1, 52а, 74а, 56-58, 66).





Пятница, 6 сентября 2019 г. 29

Источник: Портал Информер