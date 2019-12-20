Где в Севастополе ограничат движение транспорта

20 декабря 2019     14
Где в Севастополе ограничат движение транспорта

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя издал приказ о временном ограничении движения, остановки и стоянки транспортных средств при проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства города, на период с 20 декабря 2019-го по 10 января 2020-го вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств на площади Нахимова. Исключение сделано для автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий.

Будут вводиться и временные ограничения движения транспорта. Первое — пятнадцатиминутное — на участке по улице Ленина (от дома № 9) и проспекту Нахимова (до пересечения с улицей Айвазовского) будет введено в субботу, 21 декабря, с 17:30 до 17:45, и на это время ограничит движение всех транспортных средств. О дальнейших ограничениях будет сообщено дополнительно.
Оставленный на площади Нахимова без присмотра автотранспорт будет перемещена на штрафстоянку к 6 часам 21 декабря.

Руководителям автотранспортных предприятий города этим приказом предписано обеспечить беспрерывную работу городского общественного транспорта по окончанию концертных программ на площади Нахимова 21 и 31 декабря 2019-го, в том числе в отдалённых внутригородских муниципальных образований Севастополя.
Как мы сообщали, в связи с прокладкой коммуникаций в рамках реконструкции улицы Большой Морской, на некоторых участках севастопольских дорог в центре города с 21 декабря (с 07:00) до 23 декабря (до 01:00) вводятся временное ограничение движения и изменение направления одностороннего движения.



Пятница, 20 декабря 2019 г. 55

Источник: Портал Информер

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