Где в Севастополе отключат воду 15 августа

15 августа 2019     15
Где в Севастополе отключат воду 15 августа

Администрация ГУПС «Водоканал» сообщила о том, что в связи с аварийными работами на сетях городского водопровода и внутридомовых сетях, 15 августа часть Севастополя останется без воды.

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода, подача воды с 9 до 16 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц Строительная, Одинцова, Цыбулько, Красносельского (1, 5), 2-я Бастионную, Истомина (12, 29а-39).

По той же причине до 13 часов будут улицы Запорожская, Сивашская, Смоленская и переулок Калюжного, а до 14 часов — проспект Героев Сталинграда (36-42).

До 19 часов без воды останутся улицы Частника, Щербака, Херсонская, 6-я Бастионная, Батумская, Нефедова, Бакинская, Катерная, Новороссийская, Демидова, Керченская, Гусева, Щорса, Фурманова, Адмирала Владимирского, Адмирала Октябрьского (14,16), тупик Бакинский и переулок Крепостной, а также улицы Громова, Михайловская, Загородянского, Буряка, Эскадренная и Береговая.

В связи с производством аварийных работ ООО «УК «Центр» на внутридомовых сетях холодного водоснабжения, подача воды до 15 часов производиться не будет на проспект Генерала Острякова (38-68).


Четверг, 15 августа 2019 г. 91

Источник: Портал Информер

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