Где в Севастополе отключат воду 24 декабря

24 декабря 2019     16
Где в Севастополе отключат воду 24 декабря

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды с 9-00 до 16-00 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:

– ул.Чернореченская

– ул.Узловая

– ул.Парижской коммуны

– ул.19-го партсъезда

– ул.Колхозная

– ул.Совхозная.

 C 9-00 до 19-00 часов (ориентировочно) воды не будет в район:

– ул.Курчатова, 11-22.

Также в связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды с 10-00 до 19-00 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:

 – ул.Мераба

– ул.Акъяр

– ул.Дагджи.



Вторник, 24 декабря 2019 г. 30

Источник: Портал Информер

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