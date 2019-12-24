Где в Севастополе отключат воду 24 декабря

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды с 9-00 до 16-00 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
– ул.Чернореченская
– ул.Узловая
– ул.Парижской коммуны
– ул.19-го партсъезда
– ул.Колхозная
– ул.Совхозная.
C 9-00 до 19-00 часов (ориентировочно) воды не будет в район:
– ул.Курчатова, 11-22.
Также в связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды с 10-00 до 19-00 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
– ул.Мераба
– ул.Акъяр
– ул.Дагджи.
Вторник, 24 декабря 2019 г. 30
Источник: Портал Информер