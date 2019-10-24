Где в Севастополе отключат воду 24 октября

Администрация ГУПС «Водоканал» сообщила о том, что в связи с аварийными работами на сетях городского водопровода 24 октября часть Севастополя временно останется без воды.

Подача воды с 00:00 до 06:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц: Глухова, Меньшикова, Вакуленчука, Репина, Краснодонцев, Л. Чайкиной.

Кроме того, в это же время воды не будет в многоэтажных домах в районе улиц: Киевская, Ковпака, Революции 1905 года, Адм. Азарова, Сафронова, И. Голубца, Симферопольская, Харьковская, Авдеева.

Администрация ГУПС «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит гостей и жителей города отнестись с пониманием к временному ограничению подачи воды.







Четверг, 24 октября 2019 г. 116

Источник: Портал Информер