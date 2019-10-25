Где в Севастополе отключат воду 25 октября

В связи с аварийными работами на сетях городского водопровода, подача воды до 17 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц М.Геловани, Лоцманская, Флагманская.

Кроме того, с 10 до 13 часов (ориентировочно) по этой же причине без воды останутся жители села Орловка в районе улиц Сумская, Золотистая, Колосистая, Зеленая, Луговая, Рашидова.

Администрация ГУПС «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись с пониманием.







Пятница, 25 октября 2019 г. 25

Источник: Портал Информер