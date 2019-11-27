Где в Севастополе отключат воду 27 ноября

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды с 9:30 до 17:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:

В России отреагировали на требование четырех стран по Украине Требование уважать территориальную целостность Украины, поступившее от Украины, Эстонии, Литвы и Швеции, безосновательно, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по …



Два десятка новых муниципальных парковок появились в Казани В Казани появились 20 новых муниципальных парковок общей вместимостью 900 машиномест. До 9 декабря объекты будут работать в тестовом режиме …



Где в Севастополе отключат воду 27 ноября В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды с 9:30 до 17:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в …

