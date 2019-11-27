Где в Севастополе отключат воду 27 ноября

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды с 9:30 до 17:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
– ул.Овражная;
– ул.Тарутинская.
Среда, 27 ноября 2019 г. 113
Источник: Портал Информер
В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды с 9:30 до 17:00 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
– ул.Овражная;
– ул.Тарутинская.
Среда, 27 ноября 2019 г. 113
Источник: Портал Информер
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