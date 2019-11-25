Где в Севастополе отключат света 25 ноября

25 ноября 2019     15
Где в Севастополе отключат света 25 ноября

В связи с техническими работами, ориентировочно с 8 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям в переулке Крепостном (2, 3, 5), Матросском проезде (18а, 2-30), на улицах Нефедова (2-32), Партизанской (9-11, 16), Сенявина (5), Частника (2-6, 12-20, 21а, 1-5, 7-27), Щербака (2-10, 14-16, 1, 5). Эти работы продолжатся до 29 ноября.

По этой же причине с 9 до 17 часов, будет прекращена подача электроэнергии потребителям на улице Павла Корчагина (10, 14, 20-24, 28, 34, 38, 40).

С 11 до 14 часов по той же причине будет прекращена подача электроэнергии потребителям в селе Орлином: на улицах Кедровой (16, 1-5, 9-11, 15), Ивана Пахомова (1б, 1в , 1г, 8а, 8-10, 16-22, 11а, 9а, 7, 17-23), Тюкова (97-а, 99-101).

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов, электроэнергия не будет подаваться в Любимовку (почта № 26, винзавод), с/з Софьи Перовской (9в), улицу Софьи Перовской (48б).

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без электричества останется улица Сапунгорская (34). Эти работы продолжатся 26 ноября.

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.

Источник: Портал Информер

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