Где в Севастополе отключат свет 11 декабря

11 декабря 2019     18
Где в Севастополе отключат свет 11 декабря

В связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ряду адресов.

Ориентировочно с 09-00 до 12-00:

ул. Буденного, 6-А, 6-Б, 6-24, 23-25, 31-59; ул. Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23; ул. Степаненко, 12; ул. Чапаева, 48-80, 21-41; пер. Школьный,2-8; ул. Котовского, 48.

ул. Героев Сталинграда,37; ул. Павла Корчагина,7-В,22-24,34-А,28-36.

Ориентировочно с 11-00 до 15-00:

ул. Генерала Мельника, 12, 20-24; ул. Пластунская, 132-190, 107-149, 158-а, 158-б; про. Пластунский, 2-34, 1-29, 35; ул. Бирюлёва, 95-97.

Ориентировочно с 13-00 до 16-00:

Проспект Октябрьской Революции,42-А,42-Б,42-В,42-Г,42-Д,50-52,52-А,57.

Ориентировочно с 09-00 до 14-00:

ул. Хрусталева,72-ж/12,72-ж/14,72-ж/16,72-ж/11,74,74-а.

Ориентировочно с 09-00 до 17-00:

ул. Киевская,6-14,21-25,31-35; ул. Льва Толстого,24-28; ул. Адмирала Азарова,9-13,17-25, ул.Сафронова, 5-А.

пл. Захарова,3; спуск Водопьянова,2-А,2-4,1-5; ул. Герцена,2,10-12,3-13; ул. Достоевского,1,5; ул. Менделеева,2-12,5; ул. Халтурина,2-6,1-7; ул. Челюскинцев, 4-А,2-18,18,1-17.

Источник: Портал Информер

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