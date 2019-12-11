Где в Севастополе отключат свет 11 декабря

Ориентировочно с 09-00 до 17-00:

Ориентировочно с 09-00 до 14-00:

Ориентировочно с 13-00 до 16-00:

Ориентировочно с 11-00 до 15-00:

Ориентировочно с 09-00 до 12-00:

В связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ряду адресов.

Фрегат «Адмирал Эссен» впервые выполнил стрельбу ракетой «Калибр» Ракета «Калибр», выпущенная с морского полигона, пролетела по сложной траектории порядка 140 морских миль (более 250 километров) и поразила цель …



В Роспотребнадзоре Севастополя рассказали, как правильно выбирать новогодние подарки Требования к производителям остались без изменений. На подарке должны на русском языке присутствовать маркировка, информация о производителе и товаре, состав продукта …



Игровые автоматы в казино Риобет Казино Риобет, описание которого вы можете найти на go.money-slotik.com/kazino, предлагает игровые автоматы — слоты от ведущих мировых брендов, полностью адаптированные …



Где в Севастополе отключат свет 11 декабря В связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ряду адресов. Ориентировочно с 09-00 до 12-00: ул. Буденного, …

