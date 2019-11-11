Где в Севастополе отключат свет 11 ноября

В связи с производством оперативных переключений в сети 110 кВ, с 7:45 до 8:00 и с 16:45 до 17:00 на период, будут кратковременно отключаться потребители получающие электроснабжение от ПС-20 (район Балаклавы). Эти работы продолжатся до 13 ноября.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов, электроэнергия не будет подаваться на улицы Читинскую (2-А) и Августовскую (уч. 6, уч. 9, 54, 58).

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 08:00 до 17:00 без электричества останется улица Новикова (51-К, 60-А).

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.







Понедельник, 11 ноября 2019 г. 162

Источник: Портал Информер