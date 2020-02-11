Где в Севастополе отключат свет 11 февраля

Ориентировочно с 13-00 до 15-00:

Ориентировочно с 10-00 до 14-00:

пер. Крепостной,5; пр. Матросский,18-А,2-30; ул. Нефедова,2-32,9-11. Ориентировочно с 09-00 до 17-00:

Ориентировочно с 08-00 до 17-00:

В связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ряду адресов.

Где в Севастополе отключат свет 11 февраля В связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ряду адресов. Ориентировочно с 08-00 до 17-00: пер. Крепостной,5; …



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