Где в Севастополе отключат свет 11 февраля

11 февраля 2020     16
Где в Севастополе отключат свет 11 февраля

В связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ряду адресов.

Ориентировочно с 08-00 до 17-00:

пер. Крепостной,5; пр. Матросский,18-А,2-30; ул. Нефедова,2-32,9-11.
Ориентировочно с 09-00 до 17-00:

ул. Ватутина,1-7; ул Гражданская,1-А; ул. Федько,30-32; ул. Олега Кошевого,14-А,14-16,24-28,17; ул. Пархоменко,1; ул. Сергея Лазо,2-32,1-29; ул. Террасная,4-6,3-а,3.

Ориентировочно с 10-00 до 14-00:

ул. Адмирала Октябрьского,2-4; ул. Большая Морская,25-35,39,38-40,44-46; ул. Суворова,35,39; ул. Алексакиса,9.

Ориентировочно с 13-00 до 15-00:

пер. Детский,2-12,1-11; ул. Корсунская,1-13,2-14; ул. Новикова-Прибоя,2-18,17/2,1-15,33-39; ул. П.Мирного,8-14,3,7-13; ул. Пионерская,2,20-36,1-17; ул. Пожарова,2-10; ул. Понтонная,2-10,1-9; ул. Саперная,36,20; ул. Трудовая,1-3; ул. Карантинная,2-Г,10,16.

Источник: Портал Информер

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