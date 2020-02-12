Где в Севастополе отключат свет 12 февраля

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов без электроэнергии останутся потребители на Симферопольском шоссе (ЧП «Крым-Леспромстрой»), а также в селе Гончарном — улицы Подлесная (2а, 2-6, 1а/1, 1а, 1б, 1, 5), Резервная (21/2, 21-23), Механическая (18а, 6-10, 18, 13-15, 21-25, 29) и Шарикова (22).

По этой же причине с 9 до 17 будет прекращена подача электроэнергии потребителям на улицах Ватутина (1-7), Гражданской (1а), Федько (30-32), Олега Кошевого (14а, 14-16, 24-28, 17), Пархоменко (1), Сергея Лазо (2-32, 1-29), Террасной (4-6 ,3а, 3).

Также из-за технических работ с 11 до 14 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям на проспекте Генерала Острякова (27, 31, 37, 43, 49, 53, 59, 63) и Маршала Бирюзова (7, 13), а с 11 до 15 часов — на улицах Большой Морской (2-28), Генерала Петрова (1), Одесской (11-25), Очаковцев (5), Патриса Лумумбы (3-5).

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.







Среда, 12 февраля 2020 г. 1

Источник: Портал Информер