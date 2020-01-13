Где в Севастополе отключат свет 13 января

В связи с техническими работами, ориентировочно с 8 до 17 часов электричество не будет подаваться потребителям в переулке Крепостном (5), проезде Матросском (18а, 2-30) и на улице Нефедова (2-32, 9-11), а с 11 до 17 часов — в переулке Ясном (2-12, 1-7), на улицах Разъездной (2в, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 1-3, 11) и Ясной (2-18, 21/1, 1-19). Эти работы продолжатся до 17 января.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов без электричества останутся потребители на улице Николая Музыки (82, 86а, 88а, 90, 92, 94, 94б).

В связи с техническими работами, с 9 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям на улице Дмитрия Ульянова (3-11, 16).

По той же причине ориентировочно с 9:30 до 13:00 не будет электричества на проспекте Гагарина (11-17, 17а, 17б), на улицах Гайдара (8а, 2, 8, 1а, 7а, 1-11, 19), Зои Космодемьянской (4а, 10-26), Октябрьской (2а, 2-12, 20, 1а, 1), Александра Матросова (5-13).ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.







Понедельник, 13 января 2020 г. 77

Источник: Портал Информер