Где в Севастополе отключат свет 14 декабря

14 декабря 2019     24
Где в Севастополе отключат свет 14 декабря

В связи с техническими работами, ориентировочно с 9 до 16 часов без электроэнергии останутся потребители в поселке Кача: улицы Красноармейская (2а, 2-6, 13а, 9а, 1-11, 15), Покрышкина (2), Осипенко (22а), Ударная (2/1, 32-52, 31-49), Гастелло (4а, 4-6, 3-5), Нестерова (2а, 2б, 2, 5), Первомайская (2а, 2-4, 10, 1, 1в).

По той же причине с 9 до 17 будет прекращена подача электроэнергии потребителям на площади Захарова (3), спуске Водопьянова (2а, 2-4, 1-5), улицах Герцена (2, 10-12, 3-13), Достоевского (1, 5), Менделеева (2-12, 5), Халтурина (2-6, 1-7), Челюскинцев (4а, 2-18, 1-17).

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.



Суббота, 14 декабря 2019 г. 31

Источник: Портал Информер

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