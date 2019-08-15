Где в Севастополе отключат свет 15 августа?

15 августа будут проводиться неотложные работы на мысе Лукулл и в поселке Андреевка.

В связи с проведением неотложных ремонтных работ оборудования трансформаторной подстанции, по заявке ГБУ «Горсвет», с 9 до 15 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям в ТСН СТ «Лукулл».

По той же причине в этот же период времени без света останется ряд абонентов в поселке Андреевка— на улицах Верхней (12, 30-36, 1-19, 23-25, 31, 37-43, 51), Уютной (2-22, 7-23), Усадебной (2-20, 8а, 20а, 22, 26, 34; 1в, 15а, 3, 9, 21, 21а, 29, 31), Морской (2, 6, 1-15), Садовой (36-38, 33), Майской (58), Центральной (28, 43-47).





Четверг, 15 августа 2019 г. 79

Источник: Портал Информер