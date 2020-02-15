Где в Севастополе отключат свет 15 февраля

15 февраля 2020     16
Где в Севастополе отключат свет 15 февраля

В связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ряду адресов.

Ориентировочно с 09-00 до 12-00:

с.Широкое ул. Микадзе,2-26,1-23; ул. Приозерная,8-44.

Ориентировочно с 11-00 до 14-00:

с.Передовое пер. Нагорный,22-а,6-В,2,6-16,22-24,30,19-а,1-3,13,17-21; ул. Западная,21; ул. Нагорная,8,14,16-а,20,24-26,30,7,11-13,19-33; ул. Приклубная,6-А,8,12,9-А,15-Б,9-17; ул. Камышовая,6,12,3,11-13; ул. Водопадная,14-а,16-а,19 ,17,21,31; ул. Майская,6,1; пер. Ручейный,2-4; ул. Можжевеловая,14.



Суббота, 15 февраля 2020 г. 38

Источник: Портал Информер

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