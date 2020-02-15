Где в Севастополе отключат свет 15 февраля

Ориентировочно с 11-00 до 14-00:

Ориентировочно с 09-00 до 12-00:

В связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии потребителям по ряду адресов.

Вот и встретились две одинаковых… 13 февраля 2020 года на севастопольском интернет-ресурсе «Форпост» в прямом эфире состоялась беседа двух дам: с одной стороны вопрошала и …



В России создадут реестр граждан, имеющих право на льготные лекарства В России появится реестр граждан, имеющих право на льготы при получении лекарств. Создание такого сервиса по итогам субботнего заседания одобрило …



Мужчина с ножом напал на прохожих в Нижегородской области Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Кстово Нижегородской области утром 14 февраля. Как сообщается на сайте главного управления …



В Симферополе пресекли деятельность крупной нарколабаратории Задержаны двое мужчин, организовавшие в арендованном жилье нарколабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения. При обыске изъято более 16 кг. …

