Где в Севастополе отключат свет 16 декабря

16 декабря 2019     6
Где в Севастополе отключат свет 16 декабря

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов без электроэнергии останутся улицы Воронежская (2, 4, 4а, 6), Репина (1, 3, 5).

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без электроэнергии останется улица Новикова (51к, 60а — завод «Скифос», Лесхоз).

В связи с техническими работами, с 8 до 17 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: переулок Крепостной (2 ,3, 5-7), проезд Матросский (18а, 2-30), улицы Нефедова (2-32), Партизанская (9-11, 16), Сенявина (5), Частника (2-6, 12-20, 21а, 1-5, 7-27), Щербака (2-10, 14-16, 1, 5), Новороссийская (2). Эти работы будут проводиться до 22 декабря.

По той же причине с 9 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям на проспекте Октябрьской Революции (32), улицы Кесаева (5/2, 5/3), Генерала Мельника (1, 1а, 3, 5, 7а, 4, 8, 10, 12, 18, 16, 34, 36, 104, 104а, 106), Колодкина (41, 49, 50, 58, 94, 96, 104, 106), Бориса Шейнина (44, 52, 66, 76, 82, 106), Владимира Шевалева (5, 6а, 8, 12), Евгения Реброва (3, 5, 7, 17, 21, 23, 25, 29, 43), Генерала Рихтера (6, 10, 26, 28, 34, 3а, 1, 7, 15, 17, 19, 21, 31, 39, 41), Почетная (26, 30, 34, 38, 1, 7, 9, 27, 29, 49), Маршала Кошевого (2, 4, 6, 8, 22, 1, 3а), Виктора Колядина (26, 17, 19), Генерала Провалова (20, 22, 24, 26, 38, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 31), Генерала Богдановича (2, 12, 16, 24, 32, 34, 38, 108, 19, 21, 25), Виктора Калганова (6), Абазы (4, 8а, 10, 16), Тимма (1), Горпищенко (103), Выгонная (16), переулок Терракотовый (4), ИП Трегубенко, ТСН СНТ «Лабораторный», ОК ЖСТИЗ «Строитель-08», ОК ЖСТИЗ «Благополучный», ОК ЖСТИЗ «Лесная поляна», СТ «Горняк».

Также ориентировочно с 11 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: переулок Ясный (2-12, 1-7) улицы Разъездная (2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 1-3, 11) и Ясная (2-18, 21/1, 1-19). Эти работы продолжатся до 20 декабря.

ООО «Севастопольэнерго» просит с пониманием отнестись к вынужденному перерыву в электроснабжении.

Источник: Портал Информер

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