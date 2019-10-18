Где в Севастополе отключат свет 18 октября

В связи с производством оперативных переключений по вводу в работу после ремонта воздушной линии 110 кВ, с 07:45 до 08:00 будет кратковременно прекращена подача электроэнергии потребителям Балаклавы.

Кроме того, для обеспечения безопасного производства работ сегодня будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: ул. Казачья,6-А,4,1-5.

Электричество отключат в 9:00, а его подача возобновится в 17:00. Отметим, заявленные работы снова продолжатся 19 и 26 октября, и будут сопровождаться отключением электроэнергии.







Пятница, 18 октября 2019 г. 46

Источник: Портал Информер