Где в Севастополе отключат свет 2 сентября

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов электроэнергия не будет подаваться в Морозовку и Алсу: переулок Ключевой (6, 5, 9), улица Ключевая (2а, 6б, 2-18, 3а, 3-5, 9-17, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 1), в/ч 13189, в/ч 87134, в/ч 20205, ДОЛ «Алсу-2», ДОЛ «Алсу-1». Эти работы будут проводиться до 6 сентября.

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8:00 до 17:00 без света останется Инкерман: улицы Новочеркасская (4а, 6-12, 7-11), Ростовская (2а, 2-24, 1-15), Таганрогская (12-18, 7-9, 21-23, 29), Шубикова (2-12, 1-3), Менжинского (28, 25-31, 35), Белокаменская (28).





Понедельник, 2 сентября 2019 г. 28

Источник: Портал Информер